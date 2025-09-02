Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere 1000 lira Kırtasiye Desteği

Öğrenci Kırtasiye Kart Alışveriş Çeki Projesi ile eğitim ve esnaf desteği

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Kırtasiye Kart Alışveriş Çeki Projesi için Valilikte protokol imza töreni düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak alışveriş çekleri ile hem eğitime hem de esnafın güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Vali Kemal Çeber, projeyle Gaziantep'in güçlü esnafını desteklerken çocukların eğitim hayatında yanlarında olmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

Bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 1000 lira tutarında kırtasiye kartları dağıtılacak. Öğrencilerimiz, kendi ihtiyaçlarına göre defterini, kalemini, istedikleri renkte ve özellikte ürünleri özgürce seçebilecek. Böylece hem öğrencilerimiz hem de kırtasiyelerimiz kazanacak.

Projeye ilk desteğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından sağlandığını kaydeden Çeber, hayırseverlerin bu hesaba yapacakları katkıların biner liralık kırtasiye kartları olarak doğrudan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacağını, aynı zamanda bu desteğin kırtasiyelere de önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Çeber, projenin eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek adına atılan önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, 'Hep birlikte Gaziantep'imizi daha güzel yarınlara taşıyacağız.' dedi.

Törene Vali Yardımcısı ve SYDV Başkanı Bülent Uygur, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GESOB Başkanı İsmet Özcan ve Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa ile kaymakamlar katıldı.