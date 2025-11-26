Gaziantep'te Kalaycı İkizlerin Yüzü Kışla Güldü

Gaziantep Kale altında, babalarından devraldıkları tarihi dükkânda kalaycılık mesleğini sürdüren ikiz kardeşler Ramazan ve Ökkeş Toprak, havaların soğumasıyla birlikte işlerin rahatladığını ve kışın kendileri için adeta nefes alma dönemi olduğunu söyledi.

Kışın iş koşulları kolaylaşıyor

28 yıldır kalaycılık yapan ve dükkânı Kale altında işleten ikizler, yazın ocak başında yüksek ateşte çalışmanın güç olduğunu, kışın ise hem çalışma şartlarının daha uygun olduğunu hem de iş yoğunluğunun arttığını belirtti. Haberde yer alan ifadelere göre 36 yaşındaki ikiz kardeşler, babalarından öğrendikleri mesleği aynı tezgâhın altında sürdürmeye devam ediyor.

Kalaycı ustası Ramazan Toprak mesleğe erken yaşta başladığını anlatarak, "Ben bu işe 7 yaşımda, babamın yanında başladım. Şu an 35 yaşındayım. Babamızdan gördük, onun yanında yetiştik. Şimdi de elimizden geldiğince sürdürmeye, geliştirmeye çalışıyoruz," dedi. Ramazan Toprak, yaz aylarında sıcak nedeniyle çalışmanın çok zor olduğunu; kışın ise hem işin çekilir hale geldiğini hem de sezonun bereketli geçtiğini vurguladı.

Kalayın önemi ve maliyetler

Ramazan Toprak, kalayın bakır eşyalarda kullanım ömrünü uzattığını anlatarak, "Kalay, bakırın üzerine daha sağlıklı olması için yapılır. Çünkü kırmızı bakır 2 gün içinde oksitlenir ve yeşillenmeye başlar. Bu da kullanım açısından sağlıklı değildir. Kalay ise bu oksitlenmeyi engeller ve bakır eşyaların daha uzun süre kullanılmasını sağlar," diye konuştu.

Usta, bakım sıklığı ve fiyatlarla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Bir bakır eşyanın yılda bir kez kalaylanması gerekir. Fiyatlar ürün başına değişiyor. Örneğin bir kazan 200 lira, tabaklar 50 lira civarında. Çaydanlıklar ise 150-200 lira arasında kalaylanıyor."

İkizlerden kış beklentisi

Diğer usta Ökkeş Toprak da mesleğe 7 yaşından beri dâhil olduğunu belirterek, "Baba mesleği, sonra kardeşim de geldi. Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz. Eskiden yazın çalışmak çok zordu. Kışın ise içeride rahat rahat çalışırdık. Bu nedenle kışın gelmesini dört gözle bekleriz. Kış ayları bizim için daha bereketli ve rahat geçiyor. Çok şükür, işimiz gücümüz yerinde," ifadelerini kullandı.

İkiz kardeşler, soğuyan havaların getirdiği rahatlıkla birlikte kalaycılık mesleğini yaşatmaya ve geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

