Gaziantep'te Kısa Süreli Dolu: Cadde ve Sokaklar Beyaza Büründü

Gaziantep'te Kısa Süreli Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gece başlayan yağmur öğle saatlerinde doluya dönüştü

Gaziantep kent merkezinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, öğle saatlerinde yerini kısa süreli dolu yağışına bıraktı.

Yağışın etkili olduğu bazı noktalarda cadde ve sokaklar beyaza büründü, görüntüler kent merkezinde şaşkınlık yarattı. Dolu nedeniyle ulaşımda da trafikte ufak çaplı aksamalar kaydedildi.

Yetkililer, bölgedeki yağışın etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların dikkatli olması ve güncel hava uyarılarını takip etmesi öneriliyor.

