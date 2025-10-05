Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 13:28
ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te 188 olan koruyucu aile sayısını artırmak amacıyla kapsamlı bir "koruyucu aile seferberliği" başlatıldı.

Seferberliğin kapsamı ve destekçiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu aile bilincini yerleştirmeye yönelik bir proje hazırlandı. Projeye Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri başta olmak üzere kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor.

Proje kapsamında sinema salonlarında her film öncesi koruyucu aile videoları yayımlanıyor, halkın yoğun bulunduğu bölgelerde broşür dağıtımları ve tanıtımlar gerçekleştiriliyor. Kamu araçları ve çeşitli taşıtlara "Haydi Gaziantep koruyucu aile olalım" çıkartmaları yapıştırıldı; bir alışveriş merkezi önünde ise koruyucu aile durağı oluşturuldu.

Başarılar, hedefler ve saha çalışmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, Gaziantep'te şu anda 188 ailenin 241 çocuğa yuva sağladığını, proje ile bu sayının ileride artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bu yıl yapılan çalışmalarda 22 çocuğun koruyucu ailelerle buluşturulduğunu aktaran Zeybek, çalışmayı bir seferberliğe dönüştürdüklerini ve ilin tüm paydaşlarının desteğini aldıklarını söyledi.

Zeybek, farkındalık yaratmak için yapılan çalışmalardan örnekler vererek, Gaziantep FK-Galatasaray maçında futbolcuların ellerinde "Haydi Gaziantep Koruyucu Aile Olalım" pankartı ile sahaya çıktığını, maç sonrası bazı ailelerin bilgi almak için başvurduğunu ifade etti. Televizyon ve radyo programları, OSB'de fabrikalara yapılan bilgilendirme ziyaretleri, el broşürleri ve afiş dağıtımları ile tanıtım seferberliğinin sürdüğü vurgulandı. Zeybek, Vali Kemal Çeber ile eşi Neslihan Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere kamu ve özel kuruluşların projeye destek verdiğini söyledi ve "Her çocuğumuz sıcak bir yuvada büyüsün" çağrısında bulundu.

Koruyucu aile olma koşulları ve destekler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Yurdagül Yıldırım, koruyucu aile olma koşullarını şu şekilde açıkladı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye'de ikamet etmek, en az ilkokul mezunu olmak, düzenli gelire sahip olmak, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak ve 25-65 yaş aralığında bulunmak. Adayların çocuğu olup olmaması koşul değil.

Yıldırım, koruyucu ailelere maddi destek sağlandığını belirterek, talepte bulunan ailelere çocuğun harcamalarına karşılık gelecek şekilde, çocuğun yaşına göre koruyucu aile ücreti ödendiğini söyledi. Ayrıca çocuğun raporu varsa engelliler için ücretin %50 artırımlı ödendiğini ve bazı ekstra maddi olanakların mevcut olduğunu ekledi.

Yetkililer, "Haydi Gaziantep koruyucu aile olalım" sloganıyla kentteki herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyor; amaç, daha fazla çocuğun sıcak ve güvenli bir aile ortamında yetişmesini sağlamak.

