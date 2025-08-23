Gaziantep'te Sahte Tescil Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Jandarma, tur taşımacılığı sektöründe sahtecilik yapan şebekeyi çöktürdü

Gaziantep'te resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturmada, suç örgütünün turizm taşımacılığı yapan bazı firmaların tescil belgelerinde oynama yaparak araçları 10 yaşından küçük gösterdiği belirlendi. Örgüt üyelerinin tur araçlarının ruhsatları üzerinde silinti ve kazıntı yaparak ve sahte tescil belgesi düzenleyerek araçları tur faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi.

Operasyonda, örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla E.K. ve K.K. ile Ö.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında: 8 araca ait sahte tescil belgesi, 5 cep telefonu ve sim kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 2 sahte belge ve 14 bin 700 lira suç geliri para bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri adli makamlar tarafından devam ediyor.

