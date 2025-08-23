DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.714.326,02 1,24%

Gaziantep'te Sahte Tescil Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Gaziantep'te tur araçlarının tescillerini sahteleyen suç örgütüne jandarma operasyonu: 3 zanlı gözaltında, çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:28
Gaziantep'te Sahte Tescil Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Sahte Tescil Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Jandarma, tur taşımacılığı sektöründe sahtecilik yapan şebekeyi çöktürdü

Gaziantep'te resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturmada, suç örgütünün turizm taşımacılığı yapan bazı firmaların tescil belgelerinde oynama yaparak araçları 10 yaşından küçük gösterdiği belirlendi. Örgüt üyelerinin tur araçlarının ruhsatları üzerinde silinti ve kazıntı yaparak ve sahte tescil belgesi düzenleyerek araçları tur faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi.

Operasyonda, örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla E.K. ve K.K. ile Ö.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında: 8 araca ait sahte tescil belgesi, 5 cep telefonu ve sim kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 2 sahte belge ve 14 bin 700 lira suç geliri para bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri adli makamlar tarafından devam ediyor.

Gaziantep'te resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların...

Gaziantep'te resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların iş yeri ve ikametlerinde 8 araca ait sahte tescil belgesi, 5 cep telefonu ve sim kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 2 sahte belge, 14 bin 700 lira suç geliri para ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire
2
Balıkesir Edremit'te Traktör Devrildi: Sürücü F.E. Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den Sabih Tekin Çağlar'a taziye ziyareti
4
TCG Kınalıada Korveti Trablus Limanı'nı Ziyaret Etti
5
Tatar: Egemenliğimizi Tanımadan Resmi Müzakerelere Başlamayız
6
Cevdet Yılmaz: KKTC'yi 'Bilişim Adası' Yapma Vurgusu ve Siyasi İstikrar Mesajı
7
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı