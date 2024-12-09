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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri yaralandı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:39
Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Kanlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine yaptığı ihbarla birlikte bölgeye hızlı bir şekilde ekipler yönlendirildi. Yaralılar, E.N.E. (12) ve Şahibe Zurnacı (27), ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne taşındı. Burada ilk müdahalenin ardından, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Şahibe Zurnacı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya karıştığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor.

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