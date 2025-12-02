Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı

Soğan kebabı kışı karşılıyor, bağışıklığa destek oluyor

Gaziantep’te havaların soğumasıyla birlikte soğan kebabı sezonu açıldı. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan bu yöresel lezzet, hem tat hem de doğal antibiyotik niteliğiyle ilgi çekiyor.

Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan, artan grip vakalarına karşı sofralarda bol soğan ve soğan kebabı tüketilmesini tavsiye etti.

"Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin maddelerini tercih etmek zorundayız. Bu anlamda her mevsimin kendine göre özelliklere sahip sebze ve meyveleri bulunmaktadır. Son zamanlarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan gribe karşı da vücudumuzun direncini arttırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun için antibiyotik özelliğe sahip soğanı da sofralarımızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz. İçerdiği vitamin ve doğal antibiyotik sayesinde gripten korunmanın en lezzetli yolu olan mini soğanlar, kıyma ile pişirilip, nar ekşisi ile terlemeye bırakılarak servis ediliyor. Tüm dünyada salgın olarak yaşanılan grip virüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirici birçok alternatif besin takviyesi alıyoruz. Hiç kuşkusuz yaşadığımız bu zor günlerde yapılacak en doğru beslenme yöntemi her sebzeyi mevsiminde tüketmek olacaktır. Tüm uzmanların birleşerek onayladığı doğal antibiyotik soğanı kebabını İstanbul’da Sahan restoranları ve Gaziantep’te Şirehan Otel de Türk damak tadına uygun bir lezzet haline dönüştürerek konuklarına sunuyor"

Şef Öztan'ın vurguladığı gibi, mevsiminde tüketilen doğal besinler ve özellikle soğan, bağışıklığı desteklemede önemli rol oynuyor. Gaziantep mutfağının bu özgün sunumu, kış aylarında sofralarda daha sık yerini alacak.

