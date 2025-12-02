Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı

Gaziantep’te kışla birlikte soğan kebabı sezonu başladı. Şef Tahir Tekin Öztan, bağışıklığı güçlendirmek için sofralarda soğan ve soğan kebabı tüketilmesini önerdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:54
Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı

Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı

Soğan kebabı kışı karşılıyor, bağışıklığa destek oluyor

Gaziantep’te havaların soğumasıyla birlikte soğan kebabı sezonu açıldı. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan bu yöresel lezzet, hem tat hem de doğal antibiyotik niteliğiyle ilgi çekiyor.

Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan, artan grip vakalarına karşı sofralarda bol soğan ve soğan kebabı tüketilmesini tavsiye etti.

"Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin maddelerini tercih etmek zorundayız. Bu anlamda her mevsimin kendine göre özelliklere sahip sebze ve meyveleri bulunmaktadır. Son zamanlarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan gribe karşı da vücudumuzun direncini arttırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun için antibiyotik özelliğe sahip soğanı da sofralarımızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz. İçerdiği vitamin ve doğal antibiyotik sayesinde gripten korunmanın en lezzetli yolu olan mini soğanlar, kıyma ile pişirilip, nar ekşisi ile terlemeye bırakılarak servis ediliyor. Tüm dünyada salgın olarak yaşanılan grip virüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirici birçok alternatif besin takviyesi alıyoruz. Hiç kuşkusuz yaşadığımız bu zor günlerde yapılacak en doğru beslenme yöntemi her sebzeyi mevsiminde tüketmek olacaktır. Tüm uzmanların birleşerek onayladığı doğal antibiyotik soğanı kebabını İstanbul’da Sahan restoranları ve Gaziantep’te Şirehan Otel de Türk damak tadına uygun bir lezzet haline dönüştürerek konuklarına sunuyor"

Şef Öztan'ın vurguladığı gibi, mevsiminde tüketilen doğal besinler ve özellikle soğan, bağışıklığı desteklemede önemli rol oynuyor. Gaziantep mutfağının bu özgün sunumu, kış aylarında sofralarda daha sık yerini alacak.

ANADOLU MUTFAĞINI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI ŞEF TAHİR TEKİN ÖZTAN GRİBE KARŞI...

ANADOLU MUTFAĞINI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI ŞEF TAHİR TEKİN ÖZTAN GRİBE KARŞI UYARARAK SOFRALARDA BOL BOL SOĞAN VE SOĞAN KEBABI TÜKETİLMESİNİ ÖNERDİ.

ANADOLU MUTFAĞINI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI ŞEF TAHİR TEKİN ÖZTAN GRİBE KARŞI...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama
7
Gölgede Bir Yer Sergisi Düzce Üniversitesi'nde — Özkan Işık

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde