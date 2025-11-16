Gaziantep'te Şok: 18 Yaşından Küçük 3 Kişi Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Etti

Gaziantep'te 18 yaşından küçük 3 kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti; görüntüler sonrası emniyet ekipleri 3 şahsı tüfekle birlikte yakaladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:04
Gaziantep'te Şok: 18 Yaşından Küçük 3 Kişi Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Etti

Gaziantep'te 18 yaşından küçük 3 kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti

Görüntülerin yayılmasının ardından gözaltı

Gaziantep'te, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahıs, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan soruşturma sonucu, görüntülerde pompalı tüfekle ateş eden 3 şahıs tespit edilerek yakalandı; olayda kullanılan tüfek ele geçirildi.

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15.11.2025 günü sosyal medyada görülen pompalı tüfek teşhiri ve havaya ateş edilmesi görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek, olayda kullanılan tüfek ile birlikte yakalanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

Olayla ilgili soruşturma ve yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

GAZİANTEP'TE ŞOK GÖRÜNTÜLER: 3 ŞAHIS POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

GAZİANTEP'TE ŞOK GÖRÜNTÜLER: 3 ŞAHIS POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

GAZİANTEP'TE ŞOK GÖRÜNTÜLER: 3 ŞAHIS POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler
3
Beyşehir'de Aile Hekimlerinin Sahadaki Güçlükleri Masaya Yatırıldı
4
Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü
5
Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı
6
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi
7
Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?