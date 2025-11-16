Gaziantep'te Şok: 18 Yaşından Küçük 3 Kişi Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Etti

Gaziantep'te 18 yaşından küçük 3 kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti

Görüntülerin yayılmasının ardından gözaltı

Gaziantep'te, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahıs, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan soruşturma sonucu, görüntülerde pompalı tüfekle ateş eden 3 şahıs tespit edilerek yakalandı; olayda kullanılan tüfek ele geçirildi.

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15.11.2025 günü sosyal medyada görülen pompalı tüfek teşhiri ve havaya ateş edilmesi görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek, olayda kullanılan tüfek ile birlikte yakalanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

Olayla ilgili soruşturma ve yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

