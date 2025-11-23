Gaziantep'te Sokak Yarışı Kazası: 5 Yaralı

Gaziantep Şehitkamil'de sokak yarışı yapan araçların çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:20
Gaziantep'te Sokak Yarışı Kazası: 5 Yaralı

Gaziantep'te Sokak Yarışı Kazası: 5 Yaralı

Kaza detayı ve müdahale

Gaziantep'te sokakta yarışan üç araç trafiği birbirine kattı. Yarış yapan araçlardan birinin cadde üzerinde normal seyrini sürdüren otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.P. yönetimindeki 06 E 7803 plakalı BMW marka otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen iki araçla yarıştığı sırada cadde üzerinde ilerleyen 27 VH 699 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 27 VH 699 plakalı otomobil bir ağaca çarparak dururken, 06 E 7803 plakalı BMW yol kenarındaki araziye uçarak durdu. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu ve iki araçtaki toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'TE SOKAKTA YARIŞAN ÜÇ ARAÇ TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI. YARIŞ YAPAN ARAÇLARDAN BİRİNİN CADDE...

GAZİANTEP'TE SOKAKTA YARIŞAN ÜÇ ARAÇ TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI. YARIŞ YAPAN ARAÇLARDAN BİRİNİN CADDE ÜZERİNDE NORMAL SEYRİNİ SÜRDÜREN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

GAZİANTEP'TE SOKAKTA YARIŞAN ÜÇ ARAÇ TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI. YARIŞ YAPAN ARAÇLARDAN BİRİNİN CADDE...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da metroda taciz skandalı! Lise öğrencisini taciz eden şahıs yakalandı
2
Karaman'da SUV Çarpışması: Devrilen Araçta 2 Yaralı
3
Mersin'de KOBİ'ler İçin Dijitalleşme Fırsatları Konferansı
4
Aydın'da 'Mobil Tamir' Aracıyla Traktörlere Anında Müdahale
5
Yozgat'ta Kanser Hastalarına Moral: Sorgun'da Gençlerle Dayanışma Günü
6
Samsun'da Sosyal Medyada Paylaşılan Trafik İhlali: 4 Bin 143 Lira Ceza
7
Kastamonu Bozkurt'ta Anne Huriye ve Oğlu Osman Yaşar'ın Cansız Bedenleri — Vali Dallı'dan Açıklama

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik