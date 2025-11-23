Gaziantep'te Sokak Yarışı Kazası: 5 Yaralı

Kaza detayı ve müdahale

Gaziantep'te sokakta yarışan üç araç trafiği birbirine kattı. Yarış yapan araçlardan birinin cadde üzerinde normal seyrini sürdüren otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.P. yönetimindeki 06 E 7803 plakalı BMW marka otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen iki araçla yarıştığı sırada cadde üzerinde ilerleyen 27 VH 699 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 27 VH 699 plakalı otomobil bir ağaca çarparak dururken, 06 E 7803 plakalı BMW yol kenarındaki araziye uçarak durdu. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu ve iki araçtaki toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

