Gaziantep'te Sonbahar: Dülük Tabiat Parkı ve Kavaklık Parkı'nda Renk Cümbüşü

Gaziantep’te Dülük Tabiat Parkı ve Kavaklık Parkı, sonbaharın sarı ve turuncu tonlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:04
Gaziantep parklarında sonbahar görsel şöleni

Gaziantep şehir merkezindeki çınar ve çam ağaçlarıyla kaplı parklar ile Dülük Ormanı içindeki Dülük Tabiat Parkı ve Kavaklık Parkı, sonbaharın sarı ve turuncu tonlarıyla farklı bir güzelliğe büründü. Kentin parkları, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Eşsiz manzaralar ve huzur veren detaylar

Her mevsim ayrı bir renk sunan parklarda, bu Sonbahar dönemiyle birlikte yeşilin yerini sarı ve turuncu aldı. Dülük Tabiat Parkı ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunarken, park içindeki biyolojik gölette akan suyun sesi de dinlendirici bir atmosfer oluşturuyor. Sararan yaprakların ağaçlardan yavaşça düşmesi, parkı gezenler için görsel bir şölen yaratıyor.

Doğa yürüyüşleri, sportif etkinlikler ve piknik için tercih edilen parklarda aileler ve doğaseverler, fotoğraf çekerek bu renk cümbüşünü ölümsüzleştiriyor. Yürüyüş yollarında zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, sonbaharın tadını çıkarıyor.

Ziyaretçilerin izlenimleri

Parkları gezenler, kent yaşamının gürültüsünden uzaklaşıp doğanın ritmini hissettiklerini belirtiyor. Ziyaretçilerden Firdevs Avcı, "Hava gayet güzel ve Kavaklık daha da güzel. Biz de tadını çıkarmak için buraya geldik. Ara tatildeyiz, ailem de Mersin’den geldi, birlikte geziyoruz. Zaten burayı çok beğendiğimiz için geldik. Parkta oksijen bol. İnsanlar bu güzel havada yürüyüş yapıyorlar. Hava öyle hiç kasım ayında gibi değiliz" diye konuştu.

Trabzon’dan gelen ziyaretçi Ömer Çoban ise, "İki çocuğumla ve eşimle beraber gezmek amaçlı Gaziantep’e geldik. Gaziantep’in genel kültürel, yemek ve gastronomi olarak müthiş bir yer olduğunu bir kez daha şahitlik ettik. Herkesin kesinlikle Gaziantep’e gelmesini tavsiye ediyoruz. Ormanların ve parkların böyle güzel olduğunu bilmiyorduk. Sonbaharın güzelliklerini, ağaçların yaprak dökümü çok güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Sabah kahvaltımızı da burada sonbahar eşliğinde yapmak istedik ve sabah kahvaltımızı da burada banklarda güzel bir şekilde yaptık" şeklinde duygularını paylaştı.

Gaziantep parkları, sonbaharın renkleriyle hem fotoğraf severlerin hem de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

