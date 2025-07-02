Gaziantep'te Suç Örgütüne Büyük Darbe: 6 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Gaziantep'te, suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, gözaltına alınan 7 şahıstan 6'sının tutuklandığı bildirildi. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, senet dolandırıcılığı, tefecilik ve yağma suçlarına karşı harekete geçti.

Şüphelilerin Ele Geçirilen Malzemeleri

Belirlenen 10 farklı adrese düzenlenen operasyonda M.D, C.M, M.D, D.D, R.Ç, E.R. ve M.S.K. gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda birçok suç unsuru ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında 159 senet, 12 satış sözleşmesi, 118 bin 78 lira nakit, 24 çek, 18 banka kartı, 3 bono, 4 tapu, 2 pos cihazı, 8 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, ve 676 tabanca fişeği bulunuyor.

Örgütün Faaliyetleri

İlk bulgulara göre, zanlıların, mağdurlarından yaklaşık 50 milyon lira değerinde faiz adı altında para, çek, araç ve arsalarını aldıkları, ayrıca faizi ödemek istemeyen mağdurları silah kullanarak yağmaladıkları tespit edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakılma

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı C.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.