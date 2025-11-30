Gaziantep'te Yanan Aracı Cezaevi Personeli Kurtardı — Bakan Tunç'tan Tebrik

Gaziantep'te L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli yanan araca müdahale ederek içindeki 5 kişiyi kurtardı; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç personeli tebrik etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:33
Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araca müdahale eden L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, araçtakileri kurtardı; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya üzerinden personeli tebrik etti.

Olayın Detayları

Olay, önceki gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Güngürge Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 5 kişilik bir aile bulunan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, o sırada kuruma gitmek için yoldan geçen L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli hemen müdahale etti. Personel, alevler daha da büyümeden araçtakileri dışarı çıkardı ve yangını söndürmeye çalıştı. Yangında yaralanan olmadı; araç ise kullanılamaz hale geldi.

Bakan Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak personeli tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir hâlindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum".

Özetle, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, hızlı müdahale sayesinde aile kurtarıldı ve yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

