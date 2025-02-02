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Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 00:55
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 01:28
Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'te Feci Zincirleme Kaza

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınlarında gerçekleşti. Yolcu otobüsünün, bir tır ve otomobil ile karıştığı kazanın ardından tır ve otomobilde yangın çıktı.

Acil Ekipler Olay Yerinde

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1 saat süren bir çalışmayla söndürdü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın etkisiyle TAG Otoyolu'nun Adana-Nurdağı istikameti trafiğe kapatıldı.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4...

Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4...

Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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