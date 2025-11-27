Gaziosmanpaşa'da kafe tartışmasını Eray Karadeniz barıştırdı

Gaziosmanpaşa'da kafe tartışması, Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'in arabuluculuğuyla diyalogla çözüldü; taraflar uzlaşarak konuyu tatlıya bağladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:19
Gaziosmanpaşa'da kafe tartışması diyalogla çözüldü

Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz araya girip tarafları uzlaştırdı

Gaziosmanpaşa'da bir kafede öğretmen ile işletme sahibi arasında yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan tartışma, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadenizin arabuluculuğuyla çözüme kavuştu.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayda, öğretmen ve velilerin 'birer kahve içip uzun süre oturdukları' iddiasıyla mekandan çıkarılması tepki çekmişti. Görüntüler kısa sürede ulusal basında da yer buldu.

Yaşanan üzücü gelişmenin ardından Eray Karadeniz, tarafları belediyede bir araya getirerek karşılıklı diyalog ortamı sağladı. Görüşmede taraflar, yaşananları sağduyu çerçevesinde değerlendirerek anlayış gösterdi ve konu tatlıya bağlandı.

Eray Karadeniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

İlçemizde bir kafede işletme sahibi ile bir öğretmenimiz arasında yaşanan üzücü tartışmanın ardından tarafları bir araya getirerek diyalogla süreci çözüme kavuşturduk. Her iki tarafa da gösterdikleri karşılıklı anlayış ve nezaket dolayısıyla teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşa’mızda benzer olayların yaşanmaması için hoşgörüyü ve toplumsal dayanışmayı her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz

