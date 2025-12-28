Gaziosmanpaşa'da Karadeniz rüzgarı: 10 ton hamsi dağıtıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlediği hamsi festivalinde İstanbul’da Karadeniz kültürünü buluşturdu. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde gerçekleşen etkinlik iki gün sürdü ve 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Kemençe, tulum ve horon eşliğinde halk doyasıya eğlendi, programda birbirinden değerli sanatçılar sahne aldı.

Protokol ve program

Festivale İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam saatlerinde Karadeniz’in sevilen sanatçıları Onay Şahin ve Resul Dindar sahne aldı.

Yetkililerin açıklamaları

İstanbul Valisi Davut Gül programda şunları söyledi: "Burada aslında hamsiyi bahane ederek bir araya gelmenin bu coşkuyu yaşamanın birliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi güçlendirmenin bir fotoğrafını yaşıyoruz. Pazar günü herkes çocuğuyla, arkadaşlarıyla, eşiyle bu coşkuyu yaşamaya gelmiş. Şu sıradaki hemşehrilerimizi gördüğümüzde, bu kalabalığı gördüğümüzde, çok mutlu olduk. Biz de Gaziosmanpaşa’nın bu şenliğine şahitlik etmek için geldik. Ben tekrardan hepinize bu anlamda katkılarınızdan dolayı katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise şöyle konuştu: "Evet Gaziosmanpaşa’da hamsi festivalindeyiz. Dün başladık, iki gün sürüyor. Konserlerimiz var. 10 ton hamsi dağıtıyoruz. Vatandaşımızla birlikte tam bir Karadeniz havası var. Soğuk bir hava olmasına rağmen Gaziosmanpaşa’nın yoğun katılımı var. Ben hem Gaziosmanpaşalılara hem emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah akşam da hem Onay Şahin hem Resul Dindar konserlerimiz olacak. Tüm Gaziosmanpaşalıları bu anlamda davet ediyoruz. Hamsimiz var, hava soğuk kalbimiz sıcak bekliyoruz"

Vatandaşlardan izlenimler

Erdal Şahin etkinlikte duygularını paylaşarak, "Başkanıma teşekkür ederim böyle bir güzelliği ortaya koyduğu için. Bütün herkes burada, var olsunlar. Başarılarının devamını dilerim" dedi.

Etkinlik alanında bulunan Fatih Yeter, "Gayet güzel bir etkinlik. Gaziosmanpaşa Belediyesini tebrik ediyoruz. Bu noktada kaymakamlık, valilik hepsine teşekkür ediyoruz. Bu kış gününde olmasına rağmen büyük bir ilgi var, halkımıza da teveccüh ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivale gelen Melek Fidan ise, "Samsunluyuz biz Karadenizliyiz. Çok güzel şu an ve şu anda Karadeniz’de gibi hissediyorum kendimi. Hava soğuk ama her şey harika" diye konuştu.

Festival, akşam saatlerinde sanatçıların sahne performanslarının ardından sona erecek.

