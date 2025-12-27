DOLAR
Tarsus’ta 27 Aralık’ta Helva İkramı ile Şehitler Anıldı

Tarsus Belediyesi, 27 Aralık Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünde Ulu Cami önünde helva ikramı yaparak şehitleri dualarla andı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:11
Tarsus Belediyesi, 27 Aralık Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla, Ulu Cami önünde düzenlenen etkinlikte helva ikramı yaptı. Etkinlik, şehitlerin anısını yaşatma amacıyla gerçekleştirildi.

Namaz Çıkışında Dualarla Anma

Namaz çıkışı yapılan ikramda, cami cemaati ve vatandaşlara helva dağıtıldı. Kurtuluş mücadelesinde vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler, edilen dualarla yad edildi.

Etkinlikte ön plana çıkan birlik ve beraberlik duyguları, katılımcıların söylediği duygusal sözlerle ve paylaşım atmosferiyle güçlendi. Vatandaşlar, gerçekleştirilen ikramın manevi atmosferi kuvvetlendirdiğini ifade etti.

Tarihi ve Manevi Mirasın Vurgulanması

Tarsus Belediyesi tarafından yapılan ikramla, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan kılındığı hatırlatıldı. Yapılan anmada, şehitlerin aziz hatırasını yaşatma ve bu ortak hafızayı gelecek nesillere aktarma kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

