Metaller Sektörü 2026'ya Umutlu: 2025 İhracatı 13,47 Milyar Dolar

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Çetin Tecdelioglu, yurtdışındaki zorluklara rağmen sektörün 2025 yılını yükselişle tamamladığını açıkladı. Sektör, yılı %6,3 artışla 13,47 milyar dolar ihracatla kapattı ve 2026 için umutlu bir tablo çiziliyor.

2025 Performansı ve 2026 Beklentileri

Tecdelioglu, özellikle ABD pazarına büyük önem verdiklerini vurguladı ve 2026'da iç piyasadaki faiz düşüşleri, e-ihracatın ivmelenmesi, euro/dolar paritesindeki yükselme beklentisi ile birlikte yılı 15 milyar dolarla tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasında güncelleme beklentisi ve çevre ülke çatışmalarının sona ermesiyle Suriye başta olmak üzere yeni pazar fırsatları doğacağını söyledi.

Tecdelioglu, 'Türkiye'nin sürdürülebilir şekilde devam ettiği 24 tane Serbest Ticaret Anlaşması'ın yanında yürütülen diğer müzakerelerin de ticarete olumlu yansıyacağını ifade etti. Ticari diplomasi kapsamında karşılıklı iş birliği yapılacak ülkelerin, sektör ihracatına ciddi katkı sağlayacağını aktardı.

Alt Sektörlerdeki Gelişmeler

Alüminyum sektörü 2025'te %8,77 artışla 5,36 milyar dolar ihracata ulaştı.

Bakır sektörü %25,3 artışla 2,79 milyar dolar olarak kaydedildi.

Hırdavat sektörü %2,4 artışla 11,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Metal ambalaj ihracatı %4,6 artışla 517,6 milyon dolar oldu.

Döküm sektörü ihracatı %2,3 artışla 11,51 milyar dolar olarak bildirildi.

Yapı malzemeleri sektörü %6,15 artışla 31,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Armatür sektörü de %1,4 artışla 4 milyar dolar ihracata ulaştı.

ABD ve Yeni Pazar Stratejileri

Tecdelioglu, 'Biz Amerika'nın standartlarını, ihtiyaçlarını ve pazarını daha yeni yeni öğreniyoruz' diyerek son 3-4 yılda ABD pazarına uygun üretim, kalite, kalıp, belge ve test süreçlerinin benimsendiğini belirtti. Mevcut durumda 533 milyon dolar olan ABD ihracatının, lojistik ve depolama yatırımlarıyla 2026'da daha da yükseltilebileceğine dikkat çekti.

Ayrıca yenilebilir enerji, elektrikli otomobiller ve yan sanayi, elektrik şebekelerinin yenilenmesi, veri merkezleri ve savunma sanayi gibi hızlı büyüyen sektörlerin Türkiye için önemli ihracat fırsatları sunduğunu vurguladı.

İhracatın Güçlendirilmesi ve Eğitim

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; '40'tan fazla ülkeyi inceleyip nasıl ve hangi kanallar üzerinden satış yapılacağını gösteren bir rehber'i referans gösteren Tecdelioglu, e-ticaret kanallarının etkin kullanımıyla dünya pazarındaki payın artırılabileceğine inandıklarını söyledi.

Ayrıca 'ihracat koçluğu' adı altındaki üniversite destekli mentörlük programıyla firma sayısını artırmaya çalıştıklarını belirterek üyeleri ürün çeşidini artırmaya teşvik ettiklerini aktardı.

Sonuç olarak, sektör 2025'i güçlü bir artışla kapatmış olup, 2026'da ABD pazarı, serbest ticaret anlaşmaları, e-ihracat ve ürün çeşitlendirmesi ile daha yüksek ihracat hedefliyor.

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI ÇETİN TECDELİOĞLU