Gazze açlık sınırında: İsrailliler ise yapılan yardımları engellemek için gösteri yapmayı sürdürüyor

Gazze, 2007'den bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında 2,3 milyon Filistinliye ev sahipliği yapıyor. 7 Ekim'den beri devam eden İsrail saldırıları Gazze'de 1,9 milyon insanı göçe zorladı. İsrail'in engelleri yüzünden Gazze'ye insani yardım ulaşmıyor. Gazze'de kıtlık ve açlık hakimken, İsrailliler yardımların engellenmesi için protesto ediyor.





Gazze'ye insani yardım götüren araçlara giriş yasağı koymak isteyen İsrailliler, 7 gündür protesto ediyor. Gazze'ye BM yardımlarını taşıyan tırları durdurmak isteyen İsrailliler, Gazze ile Mısır sınırında Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na geldi. Grubun bir bölümü, Hamas'ın elinde esir tutulan İsraillilerin yakınlarıydı. Grup, yazılı bir açıklama yaparak, Gazze'ye insani yardım girişinin, esirlerin serbest kalması şartına bağlanmasını talep etti.





GAZZE ŞERİDİ KITLIK RİSKİ ALTINDA

Gazze Şeridi, İsrail'in saldırıları yüzünden 2,2 milyon insanın kıtlık riski altında olduğu konusunda BM uyarıda bulundu. BM'nin verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi IPC ölçeğinde "felaket" seviyesinde, 939 bin kişi de "acil durum" seviyesinde açlık çekiyor.