Gazze Bienali: İstanbul Pavyonu 'Elimde Bulut' Depo İstanbul'da

AİŞE HÜMEYRA AKGÜN - Gazze ve Filistin'in yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan 50'den fazla sanatçının eserlerinin bir araya geldiği 'Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut', 8 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık.

Küratörler ve katılımcılar

Serginin küratörlüğünü House of Taswir sanatçıları ile Khaled Tanji, Reine Chahine, Kubilay Özmen ve Almut Sh. Bruckstein üstleniyor. Etkinlik, 18. Uluslararası İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak Depo İstanbul'da izlenebiliyor.

Başlangıçtan bu yana 20'den fazla uluslararası sanatçı, Filistinli meslektaşlarına destek olmak amacıyla eserlerini bağışlayarak İstanbul Pavyonu'na katıldı. Sergide Alfredo Jaar, Walid Raad, Shirin Neshat, Elisabeth Mase, Silvina Der Meguerditchian, Furkan Akhan, Khaled Tanji, Ghayath Almadhoun, Christine Gedeon ve Michael Barenboim gibi isimlerin eserleri farklı biçimlere dönüşerek yer alıyor.

Gazze'den başlangıç: Kuşatma altındaki çağrı

Ramallah Al Risan dağındaki Forbidden Museum of Jabal Al Risan iş birliğiyle Gazzeli sanatçılar, geçen yıl kuşatma altındaki bir kumsalda bir araya gelerek bienali başlattı. O günden bu yana dünyanın farklı bölgelerindeki sanat kurumları Gazze ile dayanışma göstermek için pavyonlara ev sahipliği yapıyor; geleneksel ulusal pavyon temsili, sınırları aşan ortaklıklara dönüştü.

Sergi pratikleri: Engel ve yaratıcı çözümler

İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi nedeniyle Gazzeli sanatçılar seyahat edemiyor ve eserleri fiziksel olarak nakledilemiyor. İstanbul Pavyonu, bu sınırlamaya yanıt olarak Gazzeli sanatçı kolektifiyle ortak üretim, tele-söyleşiler, hayalet yazarlık ve iş birliğine dayalı enstalasyonlarla sergi pratiklerini yeniden kurguluyor. Eserler, İstanbul'daki sanatçılarla yapılan iş birlikleri sayesinde farklı medya biçimlerine dönüştü; maketler fotoğrafa, fotoğraflar kağıda çevrildi ve tüm süreç sürekli istişareyle ilerledi.

Küratörün yorumu

Almut Sh. Bruckstein serginin Gazzeli sanatçılar tarafından düzenlenip yönetilmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: 'Oradaki sanatçıların hepsi bir araya gelip bir grup oluşturdu. Kuşatma altındaki Gazze'de bir sahilde toplandılar ve bu bienali Gazze'den savaşın, bombardımanın ortasından duyurdular. Yani bu bienal sergisi, diğer sergilerden çok farklı olarak tamamen Gazzeli sanatçılar tarafından düzenlendi, yönetildi ve küratörlüğü yapıldı. Hepimiz biliyoruz ki o sanatçılar seyahat edemiyor, bulunduğu yerden ayrılamıyor ve güçlükle yaşamlarını sürdürüyor.'

Bruckstein ayrıca serginin Filistin'in onuruna katkı sunduğunu belirterek: 'Bu bienalle güzel olan şey ise Filistin'in onuruna, umutlarına ve kurtuluş hareketine en asil yollarla, sanat eserleriyle katkıda bulunmak. Çünkü onlar özgürlüğü bekleyen ve bunun için çabalayan sanatçılar.' dedi.

Katılım ve ilgiyle ilgili olarak Bruckstein, 'Şimdiye kadar maşallah ziyaretçiler bize karşı çok cömert davrandı. Çok misafirperver ve çok cömert bir İstanbul halkıyla karşılaştık.' ifadelerini kullandı.

Program ve etkinlikler

Bienalde video portreler, cep telefonu diyalogları, duvar yazıları, bir düşünürler masası ve yüz yüze köşesi gibi çok sayıda eser yer alıyor. Sergi boyunca film gösterimleri, şiir akşamları ve Gazzeli sanatçılarla yerinde sohbetlerden oluşan kamusal program düzenlenecek.

Dün Ayna Ayna grubunun konser verdiği bienalde, bu akşam yazar ve performans sanatçısı Valerie Cachard'ın moderatörlüğünde ve Mohamad Salem'in ud performansı eşliğinde Filistinli şair Khaled Alsaid ile şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Ayrıca 27 Eylül'de Filistin üzerine kısa filmler izleyiciyle buluşacak. Valerie Cachard 28 Eylül'de 'Çağrışımcı Nesneler: Eşyaların Dilinden Gazze Hikayeleri' başlığıyla yaratıcı yazarlık atölyesi düzenleyecek.

Gazze Bienali - İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut, Addar Center İstanbul ve Forbidden Museum of Jabal Al Risan iş birliğiyle hazırlanmış olup, dayanışma ve sanat yoluyla Filistin'in sesi olmaya devam ediyor.

