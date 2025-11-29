Gazze'de 5 Oğlunu Kaybeden Reda Alouwa 36 Torununa Bakıyor

Şucaiyye'de hayatta kalan kadın yetim torunlarının bakım yükünü üstlendi

Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları sonucu 5 oğlunu kaybeden Filistinli kadın Reda Alouwa, şu anda 36 torununa bakmak zorunda kaldı. Bombalanan evinin yakınlarına kurduğu çadırda yaşamını sürdüren Alouwa’nın hikayesi, bölgedeki insani krizin çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarla çok sayıda çocuk yetim ve öksüz kaldı. Şucaiyye mahallesinde evinin vurulmasının ardından yaşadıklarını anlatan Alouwa, "Bizi öldüren, parçalayan ve yerinden etmeye zorlayan soykırımdan önce Şucaiyye mahallesindeki evimde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyordum. Oğullarımdan Muhammed, savaş başladıktan 2 ay sonra hayatını kaybetti. O an kendimi tamamen yıkılmış hissettim. ’Allah’ım bana yardım et’ diye haykırmaktan başka bir şey yapamadım. 3 gün boyunca yas tuttuk. Dördüncü gün, tüm aile Muhammed’in ölümü için birbirini teselli etmek üzere toplandı. Aniden İsrail ordusu evi bombaladı. Bilincimi kaybettim ve hiçbir şey hissetmedim. 6 gün komada kaldıktan sonra hastanede uyandığımda diğer 4 oğlumun, iki kızımın ve bir torunumun İsrail hava saldırısında öldüğünü öğrendim. Geri kalanlar ise ağır yaralılardı. Hala öldüklerine inanamıyorum. Beni yalnız bıraktılar. Hayatta kalıp onlarla birlikte ölmediğim için içim buruk" dedi.

Alouwa, çocuklarının ve torunlarının içinde bulunduğu zor koşulları şöyle aktardı: "36 torunum var. En küçüğü 1.5, en büyüğü 16 yaşında. Tek isteğim mutlu bir şekilde yaşamaları. Enkazların arasında, yiyeceksiz, yataksız yaşıyoruz. Üzerinde yattığımız şiltelerde hala kan var. Son derece zor şartlarda yaşıyoruz. Hiçbir gelir kaynağımız yok ve eşim farklı hastalıklarla boğuşuyor. Bazen keşke yer yarılsa da ben ve torunlarım içine girsek de bu acılardan kurtulsak diyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Oğullarım için mi, çektiğim acılar için mi, yoksa öldürülen babalarını sorup duran küçük torunlarım için mi ağlamalıyım? Çok yorgunum. Düşünemiyorum bile. Hayatım eskiden harikaydı. Oğullarım yanımdaydı. Bugün hiçbir şeyim yok, sadece acı ve bitkinlik. Umarım birileri, herhangi biri veya herhangi bir kuruluş bu yetimlere bakmama yardımcı olabilir. Bu ağır bir yük ve tek başıma taşıyamam".

Gazze Sosyal Kalkınma Bakanlığı'na göre İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 40 bin çocuk, anne veya babasını ya da her ikisini de kaybetti; bazıları ise tüm akrabalarını yitirip yapayalnız kaldı. Alouwa gibi ailelerin acil insani yardıma ve süreklilik arz eden desteklere ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

