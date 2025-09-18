Gazze'de Açlık: Son 24 Saatte Biri Çocuk 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle son 24 saatte biri çocuk 4 kişi açlıktan öldü; 7 Ekim'den bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 435'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:51
Gazze'de Açlık: Son 24 Saatte Biri Çocuk 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası altında kalan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte biri çocuk olmak üzere 4 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ölümlere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son Veriler ve IPC Uyarısı

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 435'e yükseldiği bildirildi. Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze kentinde kıtlık ilan edildiği 22 Ağustos'tan bu yana ise 32'si çocuk 157 kişinin açlık ve yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde ilan edilen kıtlığın eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceği uyarısını yapmıştı.

İnsani Durum ve Yerinden Edilmeler

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altında Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaketle karşı karşıya. Başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgünlerle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği bildiriliyor. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilenler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık kamplarda, hijyen eksikliği nedeniyle lavaboların bile yetersiz olduğu okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun düzenli saldırılarında yerinden edilenlerin çadırları ve sivil barınma noktaları hedef alınmaya devam ediyor.

