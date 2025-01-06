Gazze'de Aşırı Soğukta Bir Bebek Daha Hayatını Kaybetti

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar devam ederken, Gazze Şeridi'nde 35 günlük bir bebek aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşadığı sert iklim koşulları ve aşırı soğuk nedeniyle Yusuf Ahmet Enver Kulub adlı bebek hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, aşırı soğuktan kaynaklanan ölüm sayısındaki artışa dikkat çekerek, bu olayla birlikte toplam ölüm sayısının 8'e ulaştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), önceki gün Gazze Şeridi'nde soğuk hava koşulları nedeniyle hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 818’i çocuk ve 12 bin 287’si kadın olmak üzere toplam 45 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca 109 bin 64 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğuna dair bilgiler gelirken, İsrail'in, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ettiği bildirilmektedir.