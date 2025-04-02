Gazze'de Bayramda Mariç Saldırılar: 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

Bayramda Kanlı Saldırılar

Gazze'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 23 Filistinli, aralarında çocukların da bulunduğu kayıplar verdi.

Saldırının Detayları

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze'nin Deyr el-Belah, Han Yunus, Refah ve Gazze şehrinde hedeflerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Yaralı sayısı hakkında ise net bir bilgi verilmedi.

Ateşkesin Bozulması

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozan İsrail ordusu, şiddetli saldırılarına 18 Mart sabahı itibarıyla yeniden başladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, yeniden başlayan saldırılarda toplamda 1042'den fazla Filistinli, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybetti. Ayrıca 2542'den fazla kişi de yaralandı.

Yıkıcı İstatistikler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 50,399'a, yaralı sayısı ise 114,583’e ulaştı. Bu durum, bölgedeki insani krizinin derinleştiğini gösteriyor.