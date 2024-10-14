Gazze'de Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Trajik Bir Kaybın Ardından

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, bir gazeteci daha yaşamını yitirdi. Filistinli basın mensuplarının durumu, dünya gündeminde tartışma yaratıyor.

Öldürülen Gazeteci Eymen Muhammed Ruveyşid

Son olarak, Aksa Televizyonu’nda kameraman olarak görev yapan Eymen Muhammed Ruveyşid İsrail güçlerinin düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 177'ye ulaştığı belirtildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

İsrail ordusunun gazetecileri hedef alarak uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekilerek, bu durumun kınandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Filistinli gazetecileri koruma çabaları konusunda daha aktif bir rol üstlenmeleri ve bu olumsuz duruma caydırıcı yaptırımlar uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Medya Ofisi'nden Açıklama

Gazze hükümeti, İsrail'in baskılarının Filistinlilerin sesini susturmak, gerçeği gizlemek ve haberlerin kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla yapıldığını savunuyor. Bu bağlamda, uluslararası mahkemelerde yargılanmaları için çağrılar devam etmektedir.