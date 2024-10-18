Gazze'de Can Kaybı 42.500'e Yükseldi

Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 378 gündür sürdürdüğü saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte, toplam can kaybı 42.500'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği son bombardımanlarda 300 kişi de yaralandı. Saldırılar sonucunda yaralı sayısının 99.546 olduğu belirtiliyor.

Cenazelere Erişim Sorunu

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülerin olduğu, ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı ifade ediliyor. Bu durum, sivillerin yaşadığı büyük buhranın bir göstergesi olarak dile getiriliyor.

Gazze'deki insanlık durumu giderek kötüleşirken, uluslararası toplumun bu soruna kalıcı çözümler bulması bekleniyor.