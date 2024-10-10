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Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Geçti: Son 24 Saatte 55 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 42.065'e ulaştı, yaralı sayısı ise 97.886'ya çıktı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:16
Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Geçti: Son 24 Saatte 55 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları sonucunda can kaybı, son 24 saatte yaşanan olaylarla birlikte 42.065'e ulaştı. Bu süre zarfında bölgede 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son 24 Saatlik Durum

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah gerçekleştirilen 5 ayrı saldırıda 55 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 166 kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor. Saldırılar, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren hız kesmeden devam ediyor.

Yaralılar ve Enkaz Altındaki Kayıplar

Toplamda yaralı sayısının 97.886'ya yükseldiği belirtilirken, hâlâ çok sayıda kişinin enkaz altında bulunduğu ve sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı. İnsani yardım ekipleri, İsrail güçlerinin engellemeleri ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyor.

Sonuç olarak, Gazze'de devam eden bu insani kriz, uluslararası camianın dikkatini çekmeye devam ediyor.

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