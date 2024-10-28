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Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Geride Bıraktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda can kaybı ve yaralı sayısı dramatik bir şekilde artıyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:48
Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Geride Bıraktı

Gazze'de Can Kayıpları 43 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar, son 48 saatte 96 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte can kaybını 43 bin 20'ye yükseltti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, düzenli olarak saldırıların etkilerini rapor ediyor.

Son 48 Saatte Yaşananlar

Son 48 saat içerisinde İzrail ordusunun gerçekleştirdiği "5 katliam" sonucunda 277 kişi de yaralandı. Saldırılardan etkilenenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, yaralı sayısının 101 bin 110'a ulaştığı kaydedildi.

Ölüm ve Yaralılar İçin Acil Durum

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülerin olduğu belirtilirken, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmasını engelleyen faktörlerin başında İsrail güçlerinin durumu kontrol altında tutma çabası geliyor.

Gazze'de yaşanan bu trajik olaylar, uluslararası camiada büyük tepki ve endişe yaratmaktadır.

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