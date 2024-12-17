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Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 59'a Yükseldi: 438 Gündür Devam Eden Saldırılar sürüyor

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 45 bin 59'a ulaştı. Son 24 saatteki saldırılarda 31 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:30
Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 59'a Yükseldi: 438 Gündür Devam Eden Saldırılar sürüyor

Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları sonucunda can kaybı sayısı 45 bin 59 olarak kaydedildi. Son 24 saatlik süreçte gerçekleştirilen saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda toplam ölü sayısının geçtiğimiz 24 saat içinde 31 kişi arttığı belirtildi. Ayrıca, yaralı sayısının 107 bin 41'e yükseldiği ifade edildi.

Engeller ve Enkaz Altındaki Hayatlar

Aynı açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu fakat İsrail güçleri'nin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yeniden vurgulandı.

Gazze'deki insani durum her geçen gün daha da kötüleşirken, bölgedeki gerilim ve can kayıplarının artması uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

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