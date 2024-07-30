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Gazze'de Han Yunus'ta Saldırılar: 250 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Han Yunus'taki kara saldırılarında en az 250 kişi öldü, 300 yaralı var.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:48
Gazze'de Han Yunus'ta Saldırılar: 250 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de Büyüyen Acı: Han Yunus'taki Saldırılar

Gazze'nin yönetimi, İsrail'in güvenli bölge ilan etmesine rağmen Han Yunus kentinin doğusuna düzenlediği kara saldırılarında en az 250 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 300 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Hükümetin Medya Ofisi'nden gelen bilgilere göre, Han Yunus'un doğusundaki dayanak noktalarından biri olarak belirtilen alanda 8 gün süren saldırılar sonucunda ilk belirlemelere göre 250 kişinin cansız bedeni ile 300 yaralıya ulaşıldı.

Kayıplar ve Savaş Suçları İddiaları

Yapılan yazılı açıklamada, 31 kişinin kayıp olduğu ve İsrail ordusunun Han Yunus'taki eylemlerinin "insanlığa karşı işlenmiş bir savaş suçu" olarak nitelendirildiği vurgulandı. Ayrıca, orduya ait uçakların 320 evi bombaladığı, bu evlerden 31'inin sakinleri içerisinde iken hedef alındığı ifade edildi.

Uluslararası Hukuk İhlalleri

Bölgedeki kritik altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dikkat çekerek, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin yaralılara erişimini engelleyerek uluslararası hukukun ihlal edildiği vurgulandı. Hükümet, bulunan tüm bu delillerin ışığında "sivil halkı hedef alan bu korkunç katliamları" kınadı.

İsrail ve ABD'ye Yönelik Sorumluluk İddiası

Saldırıların devam etmesinin ve yüzlerce can kaybının tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD yönetimine ait olduğu bildirildi. Hükümet, uluslararası mahkemelere çağrıda bulunarak, İsrail'in gerçekleştirdiği savaş suçlarının kovuşturulmasını istedi.

Bölgedeki Durum ve Gelecek Beklentisi

İsrail ordusu, 22 Temmuz'dan bu yana Han Yunus'un doğusuna kara saldırıları düzenlemekteydi. Ancak, son yapılan açıklamalara göre, 98'inci tümenin bu bölgedeki faaliyetlerini sona erdirdiği belirtildi. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın açıklamasına göre, saldırılar sonucunda altyapının %90'ı tahrip oldu.

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