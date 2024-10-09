Gazze'de Hasta Çocukların Tahliyesi Engelleniyor

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Gazze'deki sağlık otoritesi yetkilisi Mahir Şamiye, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında hasta çocukların tahliyesini engellediğini belirtti. Uluslararası arabulucuların katılımıyla varılan tahliye anlaşmalarına rağmen, hasta çocukların Kemal Advan Hastanesi'nden çıkarılması sürecinin gözaltı ve sıkı arama uygulamalarıyla aksatıldığını ifade etti.

Güvenlik Durumu Ciddileşiyor

Şamiye, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güvenlik durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor. Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak 5 Filistinli çocuğun tahliyesini planlamamıza rağmen, İsrail askerleri ambulansları durduruyor ve uzun süre arama yapıyor," diyerek durumu aktardı.

Hasta ve Yaralıların Zor Durumu

Gazze'deki hastaneler, özellikle Kemal Advan Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan 7 hasta ile birlikte toplamda 44 hastanın bulunduğunu kaydeden Şamiye, Endonezya Hastanesi'nde ise yaklaşık 30 hastanın yer aldığını belirtti. Bu cansız bedenler şimdi ciddi bir tehdit altındadır.

Sivillere Yönelik Saldırılar

Son 24 saat içerisinde Gazze'nin kuzeyindeki ölü ve yaralı sayısının arttığını vurgulayan Şamiye, "Kemal Advan Hastanesi'ne son 24 saatte 177 yaralı getirildi. Hastanede ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği sürüyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, sivil savunma ekiplerinin saldırılar yüzünden yaralılara ulaşamadığını ekledi.

Filistinlilerin Göç Zorunluluğu

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik süregelen saldırılarına devam ediyor. Bu ataklar, bölgedeki Filistinlileri zorunlu göçe itiyor. Ancak, bu bölgedeki Filistinliler, ilk tahliye çağrısının yapıldığı 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini terk etmeyi reddediyor.

Facianın Boyutları

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaklaşık 42 bin Filistinli yaşamını yitirirken, 97 bin 720 kişi yaralandı. Bu süreçte, enkaz altında daha birçok insanın kaldığı ve halkın sığındığı hastanelerin hedef alındığı belirtildi.