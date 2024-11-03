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Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: 100 Binden Fazla Filistinli İnsani Krizle Yüz Yüze

Gazze'nin kuzeyinde 100 binden fazla Filistinli, İsrail ablukası nedeniyle açlık ve susuzluk çekiyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:37
Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: 100 Binden Fazla Filistinli İnsani Krizle Yüz Yüze

Gazze'de Dram: Temel İhtiyaçlar Yok

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani kriz derinleşiyor. Sivil Savunma Müdürü, yaklaşık bir aydır devam eden İsrail ordusunun abluka ve saldırılarından dolayı 100 binden fazla Filistinlinin açlık ve susuzluk koşullarıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

İsrail Ordusunun Taarruzları

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki yerleşim yerlerini sürekli olarak bombaladığını belirtti. "Bölgede yaklaşık bir aydan beri yiyecek, içecek ve ilaç bulamayan 100 binden fazla insan var" dedi.

Hayatta Kalma Mücadelesi

Basal, bölgede hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçların bulunmadığını vurgulayarak, sağlık sistemi ve sivil savunma ekiplerinin faaliyetlerinin durduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail ordusunun arama kurtarma çalışmalarına izin vermediğini kaydetti.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Mahmud Basal, uluslararası topluma insanî yardımların bölgeye ulaşması için çağrıda bulundu.

İsrail'in Göç Zorlaması Planı

İsrail ordusunun 5 Ekim'de Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarının ardından, 6 Ekim’de karasal harekât başlatıldığı belirtiliyor. Bu adımların, Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyinden tahliye edilmesi amacı taşıdığı düşünülüyor.

Harita ve Uyarılar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim’de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya’daki Filistinlilerin bu bölgeleri boşaltmalarını istemişti. Harita, Ulusal Güvenlik stratejileriyle bağlantılı teşviklerle hazırlandığı iddia edilen bir plana benzer özellikler taşıdığı dikkat çekiyor.

Generallerin Planı

"Generaller Planı" olarak bilinen bu öneri, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç etmelerini ve ardından bölgenin kuşatılarak gıda ile suya erişimlerinin kısıtlanmasını öngörüyor.

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