Gazze'de İlaç Krizi: Binlerce Hasta Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya

Gazze'de ilaç ve ekipman tükeniyor: Hastaneler çöküşün eşiğinde

Gazze Şeridi, aylardır süren sağlık krizinin en ağır dönemine girdi. Temel ilaçların yarısından fazlası tükenirken, ameliyathaneler ekipmansız kaldı ve teşhis cihazları çalışamaz hale geldi. Sağlık çalışanları, artan hasta yükü ve sınırlı imkanlarla müdahale etmekte zorlanıyor.

El-Saraya Sahra Hastanesi'nden uyarı

Filistin Kızılay tarafından yönetilen El-Saraya Sahra Hastanesi Direktörü Dr. Nasır El-Keram durumu şöyle özetledi: “Ekim ayında savaşın başlamasından bu yana sağlık sistemi çöktü ve Gazze Şeridi’ndeki çoğu hastane yok edildi. Birçok temel ilacın kritik düzeyde eksikliği var ve savaş sona erdikten sonra bile birçok ilaç Gazze Şeridi’ne girmedi. Hala ciddi bir ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyoruz.”

Dr. El-Keram, kronik hastalıkları ve kanseri olanların düzenli ilaç kullanımının kesintiye uğradığını, bunun sağlık durumlarının kötüleşmesine ve pek çoğunun ölümüne yol açtığını belirtti. Cerrahi alandaki malzeme eksikliğine dikkat çekerek, “İki yıldır Gazze Şeridi’ne hiçbir cerrahi alet ya da ameliyat malzemesi girmedi; bu da ameliyata ihtiyaç duyan ve durumu kötüleşen hastaların birikmesine yol açtı. MR cihazları, röntgen cihazları ve diğerleri gibi kritik tıbbi ekipmanlarda da bir kıtlık var” ifadelerini kullandı.

Hastaların çaresizliği ve çağrılar

Tedavi için bekleyen hastalardan Mustafa Ebu El-Hayr ilacın eksikliğine vurgu yaparak, “Reçete edilen ilaçlarımın yüzde 80’inden fazlası eksik. Artık kimseye çağrı yapmıyorum. Yalnızca Allah’tan bu acıyı bitirmesini, bize ve tüm Müslümanlara merhamet etmesini diliyorum” dedi.

Kanser hastası Shaffa Al-Aswad ise maddi imkansızlıklara dikkat çekti: “İlaçların azlığı ve bulunmaması nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyoruz. Maddi durum çok kötü ve pahalı ilaçları karşılayamıyoruz. Dünyanın tamamına ve ilgili tüm kuruluşlara, tedavi görmek için Gazze Şeridi’nden çıkmama yardım etmeleri çağrısında bulunuyorum. İlacın dışarıda olduğunu biliyorum.”

Resmî veriler: Durum 'felaket' seviyesinde

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada stokların tükendiği ve durumun “felaket” seviyelerine ulaştığı bildirildi. Bakanlığa göre temel ilaçların yüzde 52’si, tıbbi malzemelerin yüzde 71’i ve laboratuvar gereçlerinin yüzde 70’i tamamen tükenmiş durumda. Bakanlık, sağlık sisteminin tamamen çökmesini önlemek ve uzmanlaşmış hizmetlerin devamını sağlamak için uluslararası kurumlara ve insani yardım kuruluşlarına tıbbi malzeme sevkiyatlarını artırma çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık altyapısının çöküşü, kanser ve kronik hastalar başta olmak üzere binlerce kişinin yaşamını doğrudan tehdit ediyor. Yerel sağlık yetkilileri ve hastalar, acil ve sürekli tıbbi destek sağlanması için uluslararası müdahaleyi bekliyor.

GAZZE'DE HAYATİ İLAÇLARIN TÜKENMESİ BİNLERCE HASTAYI ÖLÜMLE YÜZ YÜZE BIRAKTI