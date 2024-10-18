Gazze'de İletişim Kesildi, Bombardıman Yoğunlaştı

İsrail'in Bombardımanları Devam Ediyor

Gazze'nin kuzey kısmında, 14 gündür süren kuşatmanın ardından iletişimin kesilmesinin ardından İsrail, yoğun bombardımanlar gerçekleştirmeye başladı. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar arttı.

Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırılar

Yerel kaynaklar, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Gazze El-Faluca bölgesindeki Hassuna ailesine ait evin bombalandığı ve aile üyelerine ulaşılamadığını bildirdi. Ayrıca, kuzeydeki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin, yeterli imkanlara sahip olmamasından dolayı yaralıları ve ölüleri enkaz altından çıkaramadığı kaydedildi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Bölgeden sosyal medyada paylaşılan ses kayıtlarında, şiddetli patlamaların ve İsrail ordusuna ait İHA’ların sesleri duyulmakta.

Hamas'tan Açıklama

İletişim ağının kesilmesi üzerine Hamas, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilere yönelik "sistematik suç" işlendiğini belirtti. Açıklamada, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivil katliamlarının arttığı vurgulandı.

İnsani Yardım Girişi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgedeki giriş çıkışları engelleyerek hareket eden her şeyi hedef alıyor. Ancak, ABD'nin baskısı sonucunda Gazze'nin kuzeyine bir miktar insani yardımın girişine izin verildi.

Açıklanan Ölüm Sayısı

İsrail'in 377 gündür sürdürdüğü bu saldırılar sonucunda Gazze'de hayatını kaybeden kişi sayısının 42 bin 500'e ulaştığı bildirildi.