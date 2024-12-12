İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampına Saldırısı: 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı Sonrası Cani İstatistikler

Gazze Şeridi'nde meydana gelen son İsrail saldırılarında, Nusayrat Mülteci Kampı hedef alındı. İlk belirlemelere göre, 21 Filistinli yaşamını yitirdi, Olayların çoğunda ölü ve yaralıların hanelerindeki kadınlar ve çocuklar olduğu ifade edildi.

Saldırının Ayrıntıları

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampındaki belirli ev ve binaları vurdu. Saldırılarda birçok kişi yaralandı ve yaşam biçimlerini yitirenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölge sakini Filistinliler ve sivil savunma ekipleri, hedef alınan binada arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölge sakini Filistinliler ve sivil savunma ekipleri, hedef alınan binada arama kurtarma çalışması başlattı.