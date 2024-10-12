Gazze'de İsrail Askerlerine Yönelik Saldırılar: Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri Açıklama Yaptı

Gazze’nin Kuzeyinde Israil Askerlerine Saldırılar

Hamas’a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze’nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda İsrail askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal Medyadan Duyurdular

Her iki kuruluş, Telegram hesapları üzerinden yaptıkları duyurularda, Gazze’nin kuzeyinde İsrail güçleri ile askeri araçlarının hedef alındığı saldırıların sonuçlarını aktardılar.

Özel Hedefler ve Aynı Anda Düzenlenen Saldırılar

Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı’nın batısındaki İletişim Kavşağı yakınında, bir eve saldırı yapmaya çalışan 15 İsrail askerinin bulunduğu bir piyade grubuna yönelik patlayıcılarla gerçekleştirdikleri saldırıda, ölen ve yaralanan askerler olduğunu bildirdi.

Ayrıca, Gazze şehrinin kuzeyindeki El-Haznedar yakıt istasyonu yakınında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, İsrail ordusuna ait bir personel taşıyıcısını ve Et-Tevam bölgesinde bir "Merkava" tankını Yasin 105 füzeleriyle vurarak imha ettiklerini belirttiler.

Kudüs Seriyyeleri'nden Kritik Açıklama

Kudüs Seriyyeleri, Gazze’nin kuzeyindeki Saftavi bölgesine giren bir İsrail askeri aracını, yüksek patlayıcı varil bombasıyla havaya uçurarak önemli bir başarı elde ettiklerini duyurdu.