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Gazze'de İsrail'in Saldırıları ve Filistinlilere Yönelik Tehcir Planı

Gazze'nin kuzeyinde yaşanan saldırılar ve İsrail'in tehcir planı, bölgede insani krizi derinleştiriyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:24
Gazze'de İsrail'in Saldırıları ve Filistinlilere Yönelik Tehcir Planı

Gazze'deki Saldırılar ve İnsani Felaket

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nün sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarında evler ve barınma merkezlerinin ateşe verildiğini bildirdi.

Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun gibi bölgelerdeki bombardımanların yoğunlaştığını belirtti. Bu saldırılar sonucunda çok sayıda ev ve barınma merkezi yok oldu. Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşananların etnik temizlik olarak nitelendirileceğini vurguladı.

Yıkıcı Sonuçlar ve Şehitler

Mahmud Basal, yoğun bombardımanın sonucunda birçok kişinin enkaz altında kaldığını ve bu durumun insani felaketin boyutlarını gözler önüne serdiğini ifade etti.

İsrail'in Tehcir Planı

6 Ekim tarihinde İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı düzenlemeye başladı. Bu saldırılara, daha önce İsrail medyasında yer alan ve "Generaller Planı" olarak bilinen planın bağlamında yorum yapıldı. Bu plan, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesini öngörüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de takipçilerine Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerin boşaltılması gerektiğini belirten bir harita paylaştı. Adraee, Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine yönlendirilmesini istedi. Bu durum, Generaller Planı'na benzer bir uygulama olarak değerlendirildi.

Planın Detayları ve Sonuçları

"Generaller Planı", Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehcir edilmesi, bölgenin kuşatılması ve gıda, yakıt, temiz su gibi temel besin maddelerinin girişine izin verilmemesini öngörüyor. Ayrıca, bu süreçte direnişçilerin 'ölüm veya teslim olma' gibi bir tercih yapmaya zorlanmasını ve bölgeyi terk edemeyenlerin 'düşman' olarak değerlendirilmesini içeriyor.

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