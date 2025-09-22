Gazze'de İsrail Saldırıları: 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME 2

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli yaşamını yitirdi. Ablukanın sıkılaştırılması ve yardım girişlerinin kısıtlanmasının yol açtığı insani krizin gölgesinde hedef alınanlar arasında siviller, yerinden edilenlerin çadırları, araçlar ve binalar bulunuyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının sivillerin bulunduğu alana bomba attığını, bunun sonucu olarak Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesinde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze kentinin orta kesimindeki Samir bölgesinde bir apartmana düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampına yönelik saldırıda 2 Filistinli, yakınlarındaki bir binaya düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateşte ölen bir Filistinlinin cenazesi el-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı. Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesindeki Sidra bölgesinin hedef alındığı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli mahallelerini hedef alan diğer saldırılarda da ek 6 Filistinli hayatını kaybetti. Sabra Mahallesi'nde "ed-Deyri" ailesine ait evin bombalanması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinin batısında İsrail ordusu, Kudüs Açık Üniversitesi kuzeyini yoğun şekilde bombaladı. Vahde Caddesi ile el-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler atan ordu, halka kentten ayrılma ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitme uyarısı yaptı. Gece boyunca Gazze kentinin kuzeybatısında yerleşim yerleri ve binalar havaya uçuruldu.

Gazze'nin orta kesiminde İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Sevariha bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadır hedef alındı; bu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Zevayide beldesinde, İsrail ordusunun Faruk Mahallesinde sivil bir aracı bombalaması sonucu bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği başka bir saldırıda da bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Gazze Şeridi’nin güneyine daha önce düzenlenen bombardımanda yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.