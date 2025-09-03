Gazze'de Kıtlık: 367 Ölü, 131'i Çocuk — Son 24 Saatte 6 Artış

Gazze'de Kıtlık: 367 Ölü, 131'i Çocuk
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 367'ye yükseldi. Ölenlerin 131'i çocuk.
Son 24 Saatteki Artış
Son 24 saatteki can kaybı artışıyla birlikte toplam ölü sayısı 367 oldu. Bu ölümler arasında 131 çocuk bulunuyor.
İnsani Durum
Kıtlık ve abluka koşulları altında Gazze'de halkın temel ihtiyaçlarına erişimi ciddi biçimde etkilenmiş durumda; açlık nedeniyle hayatını kaybedenler arasındaki çocuk sayısının yüksekliği dikkat çekiyor.