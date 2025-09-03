DOLAR
Gazze'de Kıtlık: 367 Ölü, 131'i Çocuk — Son 24 Saatte 6 Artış

Gazze'de kıtlık nedeniyle açlıktan ölenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 367'ye yükseldi; ölenlerden 131'i çocuk.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:08
Gazze'de Kıtlık: 367 Ölü, 131'i Çocuk — Son 24 Saatte 6 Artış

Gazze'de Kıtlık: 367 Ölü, 131'i Çocuk

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 367'ye yükseldi. Ölenlerin 131'i çocuk.

Son 24 Saatteki Artış

Son 24 saatteki can kaybı artışıyla birlikte toplam ölü sayısı 367 oldu. Bu ölümler arasında 131 çocuk bulunuyor.

İnsani Durum

Kıtlık ve abluka koşulları altında Gazze'de halkın temel ihtiyaçlarına erişimi ciddi biçimde etkilenmiş durumda; açlık nedeniyle hayatını kaybedenler arasındaki çocuk sayısının yüksekliği dikkat çekiyor.

