DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,55%
ALTIN
4.604,55 -0,16%
BITCOIN
4.544.199,16 -1,52%

Gazze'de Kıtlık: Açlıktan Ölenlerin Sayısı 361'e Yükseldi

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanıyor; açlıktan ölenler son 24 saatte 13 artarak 361'e ulaştı, 130'u çocuk.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:29
Gazze'de Kıtlık: Açlıktan Ölenlerin Sayısı 361'e Yükseldi

Gazze'de Kıtlık: Açlıktan Ölenlerin Sayısı 361'e Yükseldi

Son 24 saatte 13 artış, 130'u çocuk

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 130’u çocuk, 361’e yükseldi.

Bölgedeki insani koşullar hızla kötüleşiyor; temel gıda ve yardım malzemelerine erişim ciddi şekilde sınırlı kalmaya devam ediyor.

Uluslararası kamuoyu ve yardım kuruluşları için durumun izlenmesi ve acil insani müdahalenin önemi artmış durumda.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: SYDV Çalışanları Ek Protokolle KÇP Kapsamına Alındı
2
Çeltikte Damla Sulama: 4 Kat Su Tasarrufu ve Verimde Artış
3
GSB Yurt Başvuruları Başladı: Osman Aşkın Bak Duyurdu
4
Diyarbakır'da 8. kattaki evde yangın: 3 itfaiye eri dumandan etkilendi
5
Ürdün'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Büyük İsrail Vizyonu Egemenliğe Tehdit'
6
Sultangazi'de Kıraathanede Silahlı Cinayet: İki Zanlı Yakalandı
7
Buika ve Kibariye, İstanbul'da Müzikseverleri Büyüledi

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı