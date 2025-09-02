Gazze'de Kıtlık: Açlıktan Ölenlerin Sayısı 361'e Yükseldi

Son 24 saatte 13 artış, 130'u çocuk

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 130’u çocuk, 361’e yükseldi.

Bölgedeki insani koşullar hızla kötüleşiyor; temel gıda ve yardım malzemelerine erişim ciddi şekilde sınırlı kalmaya devam ediyor.

Uluslararası kamuoyu ve yardım kuruluşları için durumun izlenmesi ve acil insani müdahalenin önemi artmış durumda.