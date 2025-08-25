Gazze'de Ölen Gazeteci Sayısı 244'e Ulaştı

Medya Ofisi: Nasır Hastanesi saldırısında dört gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazeteci sayısı 244'e yükseldi.

Açıklamada, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlenen hava saldırısında ölenler arasında dört gazetecinin bulunduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP için çalışan Meryem Ebu Dekka ile ABD merkezli NBC News'ten Muaz Ebu Taha yer alıyor.

Medya Ofisi ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar bağlamında İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım başlattığını

ve basın mensuplarına yönelik cinayetlerin durdurulması için uluslararası toplum ve gazetecilik kuruluşlarına harekete geçme çağrısı yaptı.