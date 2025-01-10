Gazze'de Ölüm Sayısı Resmi Verilerden %41 Daha Fazla Olabilir

Uzmanlardan Çarpıcı Gazze Raporu

Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet, Gazze'de yaşanan trajediyi ele alan bir makale yayımladı. Buna göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk 9 ayında, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından kaydedilen ölüm sayısının en az %41 daha fazla olabileceği öne sürüldü.

Ölümler Üzerine Yeni Tahminler

Makalede, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 30 Haziran 2024'e kadar ölenlerin sayısının 37.877 olarak bildirildiği belirtildi. Ancak The Lancet araştırmacıları, sağlanan veriler, çevrim içi anketler ve sosyal medyada yer alan ölüm ilanlarından yola çıkarak, travmatik yaralanmalar nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 55.298 ile 78.525 arasında olabileceğini tahmin etti. Bu sayıların en az 64.260 olarak belirlenmesi, resmi verilerin kaydedilenlerin %41 üzerinde olduğunu gösteriyor.

Demografik Dağılım

Makalede, hayatını kaybedenlerin %59,1'inin kadın, çocuk ve 65 yaş üstü kişilerden oluştuğuna dikkat çekildi. Bu oran, Gazze’nin 7 Ekim öncesi nüfusunun %2,9'una işaret ediyor ve bu da yaklaşık her 35 kişiden birinin bu kayıplar arasında yer aldığını göstermektedir. Ancak, belirtilen rakamların yalnızca travmatik yaralanmalardan dolayı yaşanan ölümleri kapsadığı ve sağlık hizmeti veya gıda yetersizliği kaynaklı ölümleri içermediği vurgulandı.

Acil Müdahale İhtiyacı

Makalede, Gazze’deki yüksek ölüm oranları ve sonuçları, acil müdahale yapma gereğini ortaya çıkarıyor. Ayrıca, The Lancet Daha önce yayımladığı bir çalışma ile İsrail'in Gazze saldırılarında doğrudan veya dolaylı olarak 186 binden fazla kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini açıklamıştı. Bu durum, bölgede başlatılan veri toplama sürecinin zorluğuna dikkat çekiyor.

7 Ekim Sonrası Durum

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e yönelik kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu tarihte 1200 İsraillinin öldüğü ve 5.132 kişinin yaralandığı rapor edildi. Bu süreçte, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 46.006 Filistinli hayatını kaybetti, bunların arasında 17.841 çocuk ve 12.298 kadın bulunuyor.

Öte yandan, çatışmalara ara verilen dönemlerde bile kayıplar devam etmekte ve sivil altyapı hedef alınarak ciddi tahribatlar meydana gelmektedir. Yaklaşık 393 İsrail askeri hayatını kaybetti. 24 Kasım 2023 tarihinde yapılan bir insani ara sürecinde ise 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinlinin alıkonulmaya devam ettiği de bildirilmektedir.