Gazze'de Sağlık Müdürü Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Gazze'de Durum Kritik

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, bölgedeki zor şartları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Son bir yılda İsrail'in sürdürdüğü saldırılar sonucunda yaşanan tıbbi yetersizlikleri dile getiren Berş, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, "Uluslararası toplumdan ümidimiz kalmadı, Allah'tan başka ümidimiz yok," şeklinde konuştu.

Duygusal Anlar Yaşandı

Berş, sunucunun "İnsan olarak en çok neden endişe ediyorsunuz?" sorusuna yanıt verirken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Berş, konuşmakta zorlanarak, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor," dedi. Bu cümle, Gazze'nin acısını en iyi şekilde ifade eden sözcükler olarak öne çıktı.

Röportajın Sonunda Mesajı Olumsuz

Al Jazeera sunucusu ise, Berş'in sesi kısıldıktan sonra verdiği bu tepkinin, Gazze Şeridi'nin acıklı durumu hakkında en net yanıt olduğunu vurgulayarak röportajı iyi dileklerle noktaladı.