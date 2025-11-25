Gazze'de Şiddetli Yağış: Çadırlar Sular Altında

Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, İsrail’in yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırları sular altında bıraktı.

El-Nakheel kampında kriz

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deir el-Belah kentinde yerinden edilen sivillerin yaşadığı El-Nakheel kampındaki çadırlar sel suyuyla doldu; çadırlardaki giysi ve battaniyeler kullanılamaz hale geldi.

Gazze şehrinden Deir el-Balaha göç etmek zorunda kalan Abdurrahman es-Salmi olayları şöyle anlattı:

"Gazze’deydim ve orada yaralandım, sonra buraya göç etmek zorunda kaldım, bu çadırda kalıyorum. Bugün yağış nedeniyle çocuklarımla su içinde kaldık. Ne zaman huzura kavuşacağız? Geriye ölümden başka bir şey kalmadı. Dünya çocuklarımızı öldürmek mi istiyor? Buradaki hayat tam bir trajedi. İş yok, yiyecek yok, bize yardım edecek kimse yok, yerinden edilmiş insanlar olarak bizi destekleyecek kimse yok. Şu çadırlara bakın. Tüm bu yerinden edilmiş insanlar sel sularına kapılmış. Bunu hak edecek ne yaptılar? Çocukları bunu hak edecek ne yaptı? Bu çocuklar nereye gidecek? Söyleyin bana, ne yapmam gerekiyor? Hamile eşimin ve çocuklarımın giysileri su içinde kaldı. Çocuklarım nerede uyuyacak? Eşim nerede uyuyacak? İşlerimi en iyi koruyucu olan Allah’a emanet ediyorum. Allah’ım bizi kurtar"

Beyt Lahye'den gelenlerin sesi

İslam Mima ise durumu şu sözlerle özetledi:

"Uyurken aniden bastıran yağmur, bizi sular altında bıraktı. Su çadırın içindeki her şeyi sular altında bıraktı. Uyuyan çocuklar, yataklar ve kıyafetler su içinde kaldı. Yatağa bak, nasıl da su basmış. Acı çekiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hayatımız bir mücadeleye dönüştü ve bu trajedinin ne zaman biteceğini bilmiyoruz"

Yıkım ve barınma sorunu

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıları nedeniyle Gazze’deki konutların yaklaşık yüzde 92'si tamamen veya kısmen yıkıldı. Halk büyük oranda, hiçbir koruma sağlamayan çadırlarda yaşamak veya çökme riskine rağmen hasarlı evlerinde kalmak zorunda bırakıldı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR, İSRAİL'İN YERİNDEN ETTİĞİ FİLİSTİNLİLERİN KALDIĞI ÇADIRLARI SULAR ALTINDA BIRAKTI.