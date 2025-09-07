DOLAR
Gazze'de Son 24 Saatte 87 Filistinli Can Verdi

Gazze'de son 24 saatte 87 Filistinli yaşamını yitirdi; toplam ölü sayısı 64 bin 455'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı verileri ve açlık kaynaklı 5 ölüm bildirildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:53
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 87 artarak 64 bin 455'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 ölü ve 409 yaralı getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 911 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 50 bin 735 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 416'ya, yaralananların sayısının da 17 bin 709'a ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 455'e, yaralıların sayısının 162 bin 776'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Açlık ve Yetersiz Beslenme Kaynaklı Ölümler

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 3'ü çocuk olmak üzere 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının, 138'i çocuk olmak üzere 387'ye yükseldiği belirtildi.

