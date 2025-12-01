Gazze'de Yahya Hajij zırhlıyı güneş enerjili şarj istasyonuna dönüştürdü

Gazze'de Yahya Hajij, İsrail'in terk ettiği zırhlı aracı güneş enerjisiyle telefon şarj istasyonuna çevirdi; elektrik kesintilerine pratik çözüm sundu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:52
Tel el-Hava, Gazze Şehri

Gazze Şehri’nin Tel el-Hava mahallesinde yaşayan Yahya Hajij, İsrail askerleri tarafından terk edilmiş bir zırhlı aracı temizleyip güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj istasyonuna dönüştürdü. Proje, elektrik kesintilerinin günlük hayatı zorlaştırdığı bölgede halkın temel ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Hajij, projesini anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Bu projeye başlamaya karar verdim, çünkü yaşadığımız her şeyden sonra bir gelir kaynağına ihtiyacım vardı. Projemi başlatacak bir yer aradım ama uygun bir alan yoktu ve kira fiyatları çok yükselmişti. Bulabildiğim tek seçenek, İsrail ordusunun Filistin direnişiyle şiddetli çatışmaların ardından geride bıraktığı bu zırhlı araçtı".

Bir hafta boyunca aracın ve çevresinin temizliğini yaptığını belirten Hajij, "Tüm barut ve yağ izlerini çıkardım. Güvenli hale gelir gelmez projeyi başlattım ve şükür ki, topluluktan büyük bir ilgi gördü" dedi.

Aracın bulunduğu bölgenin zorlu koşullarına dikkat çeken Hajij, "Hiç elektrik kaynağı yok ve insanlar gerçekten zorlanıyor, özellikle de telefonlarını ve pillerini şarj etmeleri gerektiği için. Gördüğünüz gibi bölge büyük bir yıkımla çevrili. Araç, bombalanmış bir binanın altında duruyor ve bu ciddi bir risk oluşturuyor. Çatının üzerimize çökmesinden korkuyoruz, ama başka seçeneğimiz yok. Umarım kötü bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Hajij, çadır yerine askeri aracı tercih etme nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Bir çadır yerine askerî aracı tercih ettim, çünkü yağmurdan korunma sağlıyor. Çadır, projeyi çalışır halde tutmak için gereken ekipmanı depolamak için uygun olmazdı".

Haberde ayrıca, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı yoğun saldırılarda 70 bin 103 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 170 bin 985 kişinin ise yaralandığı bilgisi yer aldı.

