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Gazze'de Yıkım: Filistinlilerin Dönüşü Sonrası Yaşadıkları Dehşet

Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in saldırıları sonrası dönen Filistinliler, yıkılmış evleri ve tahrip olmuş altyapıyla karşılaştı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:52
Gazze'de Yıkım: Filistinlilerin Dönüşü Sonrası Yaşadıkları Dehşet

İsrail Saldırılarının Ardından Gazze'deki Yıkım

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik 24 gündür süren kuşatmasının ardından, yerinden edilen Filistinliler evlerine döndüklerinde büyük bir yıkımla karşılaştılar. Bu durum, bölgedeki halk arasında ciddi kaygı ve huzursuzluğa yol açtı.

Filistinli Muhammed Taime'nin İfadesi

Filistinli bir sakin olan Muhammed Taime, evine döndüğünde karşılaştığı manzarayı şu sözlerle anlattı: "Evim kum ve moloz yığınına dönüştü. İsrail ordusunun üç katlı evimi bu şekilde yıkmasını beklemiyordum." Taime, insansız hava araçlarının bölgedeki uçuşlarını, vurulan evlerin durumunu ve mevcut tehlikeleri de dile getirdi.

Yıkımın Boyutları ve Yaşam Alanlarının Yok Olması

Birçok Filistinli, evlerinin ve sığınma merkezlerinin İsrail ordusu tarafından tahrip edildiğini belirtirken, Muhammed Nebhan de bölgenin eski canlılığını kaybettiğini ifade etti: "Bölge bu saldırılardan önce hayat doluydu, artık eski haline dönemez."

İnsanlar İçin Yaşam Alanlarının Yok Olması

Muhammed Medhun ise, Şeyh Zayid bölgesine vardığında gördüğü yıkımı yorumladı: "İşgalciler birçok evi ve sığınma merkezini yaktı, tamamen yok etti. İnsanların ihtiyaç duyduğu her şey küle döndü."

Filistinli vatandaşlar, İsrail’in hedef aldığı Cibaliya Mülteci Kampı’nda yaşayamayacak durumda olduklarını ifade ederek yaşanan yıkımların ve kayıpların gelecekte ne getireceğinden endişe duyuyorlar.

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