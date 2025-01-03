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Gazze'deki Can Kayıpları 45 Bin 658'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 45 bin 658'e yükseldi. Son 24 saatte 77 insan hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:53
Gazze'deki Can Kayıpları 45 Bin 658'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in 455 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'deki can kaybı 45 bin 658'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son gelişmelere ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Kayıplar ve Yaralı Sayısı Artıyor

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 8 katliamda 77 kişinin hayatını kaybettiği, 145 kişinin de yaralandığı ifade edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen saldırılarda toplam ölü sayısı 45 bin 658, yaralı sayısı ise 108 bin 583 olarak kaydedildi.

Enkaz Altında Kayıplar

Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu belirtilirken, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlileri'nin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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