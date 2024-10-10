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Gazze'deki Hastanelere Yöneltilen Abluka ve Sağlık Krizi

İsrail ordusu, Gazze'deki hastanelere erişimi engelleyerek sağlık krizine yol açıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 23:01
Gazze'deki Hastanelere Yöneltilen Abluka ve Sağlık Krizi

Hastanelere Erişim Engeli

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde abluka altına aldığı üç hastaneye tıbbi malzeme ve gıda girişini durduruyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, bu durumu "vahşi katliamlar" olarak nitelendiriyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

El-Burş, yaşanan krizle ilgili şu sözleri söyledi: "İşgalci İsrail, kendisini denetleyecek ve suçlarının hesabını soracak kimse olmadığı için acımasızca öldürme ve yıkım uyguluyor." Bu durumun en acı örnekleri sokaklarda, evlerde ve sığınma merkezlerinde halkın hedef alınmasından kaynaklanıyor.

Hastanelerin Kuşatılması

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatmış durumda. Sağlık ekipleri, bu hastanelerden tahliyelerini gerçekleştirirken, tıbbi malzeme ve gıda girişinin engellenmesi, büyük bir sağlık krizi yaratıyor.

Sağlık Felaketi Uyarısı

El-Burş, hastanelerin yakıtlarının tükendiğini vurguladı ve bu durumun yoğun bakımda tedavi gören çocuklar için "sağlık felaketinin habercisi" olduğunu belirtti. Acil olarak sağlık ekiplerinin korunmasına, hastanelerdeki ablukanın kaldırılmasına ve Gazze'ye ilaç ile tıbbi malzeme girişinin sağlanmasına çağrıda bulundu.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 65 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 97 bin 886 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında binlerce ölü olduğu belirtiliyor ve sivil altyapının tahrip edilmesi halkın durumunu daha da zorlaştırıyor.

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