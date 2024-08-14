Gazze'deki İnsani Kriz: 100 Gündür Yardım Girişi Engelleniyor

İsrail'in Gazze'ye Yardım Engeli

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi'ne olan yardım girişlerinin 100 gündür engellendiğini açıkladı. Refah Sınır Kapısı üzerinden insani yardımların geçişinin durdurulması, bu süreçte sağlık ve insani durumların daha da kötüleşmesine yol açtı.

İnsani Durumun Kötüleşmesi

Sevabite, Gazze'deki basın toplantısında, "İşgalciler, Gazze Şeridi'ne her türlü yardımın girişini 100 gündür engelliyor. Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması, 1000'den fazla çocuğun ve hastanın ölümüne sebep oldu," dedi. İsrail'in buldozerlerle yıktığı Refah Sınır Kapısı'nın, insani felaketi daha da derinleştirdiği vurgulandı.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Sevabite, sınır kapısının kapatılmasının "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Yüz gündür 25 bin hasta ve yaralının seyahatini engellediler. Bu yasak nedeniyle binden fazla çocuk, hasta ve yaralı hayatını kaybetti."

Uluslararası Topluma Çağrı

Sevabite, uluslararası topluma ve örgütlere, "İşgalcilere ve ABD yönetimine karşı soykırım savaşını durdurmaları için baskı yapmaları" çağrısında bulundu. Aynı zamanda, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve insani krizin durdurulması yönünde de acil eylem çağrısında bulundu.

Askeri Müdahale ve Sınır Kapısının Ele Geçirilmesi

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgelere yönelik boşaltma talep etti. 7 Mayıs sabahı, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır sınırını ele geçirdiğini duyurdu.