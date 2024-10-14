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Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

Son 10 günde Gazze'de 487 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 1831'e ulaştı. Toplam can kaybı 42 bin 289'u buldu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:16
Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

Gazze'de Yaşam Kaybı Artıyor

Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle son 10 günde 487 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplam 42,289 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıların Sonuçları

Son 24 saatte Gazze'nin değişik bölgelerinde yapılan saldırılarda 62 kişi daha yaşamını yitirdi ve 220 kişi yaralandı. Bu verilere göre, son 10 gün içerisinde 1831 kişi yaralandı.

Enkaz Altında Kalanlar

Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden bombardımanlar sonucu binlerce insanın halen enkaz altında olduğunu belirtiyor. Ayrıca, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınıyor, bu da sivil altyapıya büyük zarar veriyor.

Bu duruma dair yapılan açıklamalar, uluslararası toplumun dikkatini çekiyor ve çözüm arayışlarının önemini vurguluyor.

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